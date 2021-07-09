Bursaspor'un yeni sezon formaları belli oldu
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Bursaspor'un yeni sezon formaları belli oldu

Bursaspor'un yeni sezon formaları belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'un yeni formaları belli oldu.

Bursaspor'un yeni formaları belli oldu. Yeşil-beyazlıların 2021-2022 sezonunda giyeceği dört forma resmen tanıtıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da yeni sezonda giyilecek formalar belli oldu. Yeşil-beyazlı kulüp, daha önce altı adet forma seçeneğini taraftarın huzuruna sunmuş, yaptığı anketle de camianın nabzını yoklamıştı. Bursaspor Kulübü, uyarıları da dikkate alarak, 2021-2022 sezonunda giyilecek dört formayı belirledi. Formaların yakın zamanda satışa sunulacağı ve ön siparişe açıldığı belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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