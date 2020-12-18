Bursaspor'un Türkiye Kupası'ndaki rakibi Antalyaspor oldu
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Bursaspor'un Türkiye Kupası'ndaki rakibi Antalyaspor oldu

18.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:51
Bursaspor'un Türkiye Kupası'ndaki rakibi Antalyaspor oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Bursaspor'un rakibi Fraport-TAV Antalyaspor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Bursaspor'un rakibi Fraport-TAV Antalyaspor oldu. Karşılaşma 12, 13 veya 14 Ocak tarihinde Bursa'da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 Turu kuraları çekildi. Bursaspor, Fraport-TAV Antalyaspor'la eşleşti. Karşılaşma 12, 13 veya 14 Ocak tarihinde Bursa'da oynanacak. Yeşil beyazlı takım, 3. turda Karşıyaka'yı, 4. turda 1922 Konyaspor'u, 5. turda ise deplasmanda Göztepe'yi mağlup ederek adını son 16'ya yazdırmıştı. Türkiye Kupası'na 4. turda katılan Antalyaspor ise Pendikspor ve Boluspor'u elemeyi başarmıştı. Tek maç eleminasyon usulüne göre oynanacak olan karşılaşmada, VAR sistemi de kullanılacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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