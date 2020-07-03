Bursaspor'un test sonuçları negatif Yeşil-beyazlıların test sonuçları negatif çıktı.

Yeşil-beyazlıların test sonuçları negatif çıktı.

TFF 1. Lig'de yarın Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor'da korona virüs test sonuçları belli oldu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A Takım personelimize bu sabah yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İHA