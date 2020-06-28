Bursaspor'un test sonuçları negatif Bursaspor'da uygulanan korona virüs test sonuçlarının tamamı negatif çıktı.

Bursaspor'da uygulanan korona virüs test sonuçlarının tamamı negatif çıktı.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında salı günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'un korona virüs test sonuçları belli oldu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A Takım personelimize bu sabah yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İHA