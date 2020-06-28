Bursaspor'un test sonuçları negatif
Bursaspor'da uygulanan korona virüs test sonuçlarının tamamı negatif çıktı.
28.06.2020 18:38 | Son Güncelleme: 28.06.2020 19:24
Bursaspor'da uygulanan korona virüs test sonuçlarının tamamı negatif çıktı.
TFF 1. Lig'in 31. haftasında salı günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'un korona virüs test sonuçları belli oldu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A Takım personelimize bu sabah yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. - BURSA
Kaynak: İHA