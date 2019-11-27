Bursaspor'un stadyumundaki "timsah başı" figürünün yapımına yeniden başlandı

27.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:52

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un iç saha müsabakalarını oynadığı Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarıda kalan "timsah başı" figürünün yapımına yeniden başlandığı bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından inşa ettirilen, 400 bin metrekare proje ve 190 bin metrekarelik inşaat alanıyla kentin en büyük anıtsal yapılarından biri olan, takımın simgesiyle özdeşleştirilerek timsah görünümündeki stadyumda bu figürün başını oluşturan bölümün inşası tekrar başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Fen İşleri Daire Başkanı Feridun Tarım'dan bilgi aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aktaş, Bursa'nın en önemli değerlerinden birinin Bursaspor olduğunu, iç saha maçlarının yapıldığı stadyumun da şehre değer katan unsurlar arasında yer aldığını belirtti.

Görevine başladığı günden bu yana kendisine en çok sorulan sorulardan birinin, "timsah başı"nın ne zaman tamamlanacağı olduğunu aktaran Aktaş, "Önceki müteahhidimizle sıkıntılar yaşıyorduk. Bu manada müteahhidimiz tasfiye etmek istedi. Uzunca bir süreçten sonra Temmuz 2019 tarihi itibarıyla sözleşmeyi feshettik. Tekrar işi ihale ettik ve çalışmalar başladı. Aralık 2020'ye kadar 450 günlük sürecimiz var ama biz inşallah öncesinde bitireceğiz. Yaklaşık maliyetimiz 12 milyon 541 bin lira." ifadelerini kullandı.

Çalışma kapsamında eksik kalan cephe imalatları ve timsah başı figürünün tamamlanacağını, kiralanabilir alanların kullanıma hazır hale getirileceğini duyuran Aktaş, mekanik ve elektrik imalatların entegrasyonu ve otomasyon çalışmalarının da yapılacağını vurguladı.

Güvenlikle ilgili kapı, kepenk ve diğer imalatların yanı sıra itfaiyenin talepleri doğrultusunda iyileştirmeler de yapılacağı bilgisini veren Aktaş, şunları kaydetti:

"Timsah kafası, projesine uygun şekilde tamamlanacak. Burada birinci katta 896 metrekare, ikinci katta 436 metrekare, üçünce katta 690 metrekare ve çatı katında da 843 metrekare büyüklüğünde bir alanımız olacak. Halatlı cephe yaklaşık bin 700 metrekare ve burada da Bursaspor'umuzu simgeleyen semboller olacak. Böylelikle Bursaspor için yeni alanlar da üretilmiş olacak. Bursaspor buraları henüz kiraya veremedi ama ben inanıyor ve ümit ediyorum ki çalışma bittikten sonra kiraya verme açısından da kıymetli alanlar olacağını ifade etmek istiyorum. Aylardır gecikmiş gibi görünen konuyu başlatmış olmanın heyecanını yaşıyorum. Bursaspor'umuza ve kentimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA