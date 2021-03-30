Bursaspor'un son haftalardaki performansı dikkat çekici Şampiyonluk sezonunda 17 puan toplamıştı
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Bursaspor'un son haftalardaki performansı dikkat çekici Şampiyonluk sezonunda 17 puan toplamıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor'un son haftalardaki performansı dikkat çekici Şampiyonluk sezonunda 17 puan toplamıştı

TFF 1. Lig'de kalan 7 haftada puan kaybı yaşamak istemeyen Bursaspor, son 10 sezona bakıldığında bu dönemlerde inişli çıkışlı bir performans ortaya koyduğu gözleniyor.

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TFF 1. Lig'de kalan 7 haftada puan kaybı yaşamak istemeyen Bursaspor, son 10 sezona bakıldığında bu dönemlerde inişli çıkışlı bir performans ortaya koyduğu gözleniyor. Yeşil-beyazlı takım, Süper Lig'de şampiyonluk yaşadığı 2009-2010'da ise 17 puan hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında sahasında 5 Nisan Pazartesi günü Altay'ı konuk edecek olan Bursaspor, galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Sezonu Play-Off barajı içinde bitirmek isteyen yeşil-beyazlı takım, kalan 7 maçını da kazanmak adına saha çıkacak. Son 10 sezonun kalan 7 maçlık periyoduna bakıldığında ise Bursa ekibinin inişli çıkışlı bir grafik çizdiği gözleniyor.

Şampiyonluk sezonunda 17 puan topladı

Geçen sezon bu dönemde 11 puan toplayan Bursaspor, önceki 4 sezona nazaran daha iyi performans sergilediği görülüyor. Yeşil-beyazlılar, son 10 senelik süreçte en çok puanı ise 2012-2013 sezonunda toplamıştı. O dönemde Bursaspor, rakiplerinden tam 15 puan elde etmişti. Süper Lig'de şampiyonluk yaşadığı 2009-2010 sezonunda ise Bursa ekibi 17 puan hanesine yazdırmayı başarmıştı.

BURSASPOR'UN SON 10 SEZONDAKİ 7 HAFTALIK SÜREÇTEKİ PERFORMANSI

Sezon-Puan

2019-2020 - 11

2018-2019 - 9

2017-2018 - 6

2016-2017 - 3

2015-2016 - 6

2014-2015 - 13

2013-2014 - 12

2012-2013 - 15

2011-2012 - 13

2010-2011 - 9 - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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