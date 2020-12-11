Bursaspor'un sembol isimlerden eski futbolcu İsmail Emil hayatını kaybetti
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Bursaspor'un sembol isimlerden eski futbolcu İsmail Emil hayatını kaybetti

11.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:59
Bursaspor'un sembol isimlerden eski futbolcu İsmail Emil hayatını kaybetti

Bursaspor'da, attığı golle sembol isimlerden biri olan "Küçük İsmail" lakaplı eski futbolcu İsmail Emil, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Bursaspor'da, attığı golle sembol isimlerden biri olan "Küçük İsmail" lakaplı eski futbolcu İsmail Emil, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Bursaspor'da oynarken 1973-1974 sezonunda Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a attığı golle takımının finale yükselmesini ve ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etmesini sağlayan Emil, uzun süredir devam eden rahatsızlığı dolayısıyla yaşamını yitirdi.

Emil'in cenazesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla sınırlı sayıda bir katılımla Mudanya ilçesine bağlı kırsal Tirilye Mahallesi'ndeki törenin ardından toprağa verildi.

Bursaspor'un resmi internet adresinde yapılan açıklamada, "1971-1975 yılları arasında formamızı giyen eski futbolcumuz İsmail Emil'in vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

İsmail Emil

Mudanya'nın kırsal Tirilye Mahallesi'nde ikamet eden Emil, küçük yaşlarda futbola olan tutkusuyla Tirilyespor formasının ardından Bursaspor'un pilot takımı olan Merinosspor'da top koşturmuş, 1970-1971 sezonunda şöhretin kapılarını aralamıştı.

O yıl Bursaspor'a transfer olan Emil, 1971-1975 yılları arasında takımına altın dönem yaşatarak, Avrupa kupalarında mücadele etmişti.

Emil, başarılarla dolu futbol hayatına yaşadığı şanssız sakatlıklar yüzünden erkenden veda etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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