Bursaspor'un rakibi Samsunspor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor'un rakibi Samsunspor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor'un rakibi Samsunspor

TFF 1. Lig'in 5. haftasında yarın akşam Bursaspor sahasında Samsunspor'u konuk edecek.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında yarın akşam Bursaspor sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Bitci Timsah Park Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor, taraftarı önünde Yılport Samsunspor'u ağırlayacak. Bitci Timsah Park Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. İki güçlü ekibin karşı karşıya geleceği mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Oğuz Kağan Çalışır yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Efe Tanrıverdi olacak. Ligin piyasa değeri bakımında en güçlü ekibi olan Bursaspor, 4 haftada yalnızca 1 puan toplarken, güçlü bir kadro yapısına sahip olan Samsunspor ise 3 maça çıktı ve hanesine 6 puan yazdırdı. - BURSA

Bursaspor'un rakibi Samsunspor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ersin Tatar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Bensu Soral Düm Tek Tek
Spor Cristiano Okan Buruk Fatih Terim Mergim Berisha
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Murat Kurum Yemek Tarifleri Necip Fazıl Kısakürek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursaspor'un rakibi Samsunspor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 12:08:24. #1.12#