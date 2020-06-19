HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Bursaspor'un rakibi Keçiörengücü

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor, 97 gün sonra sahaya çıkıyor.

Bursaspor'un rakibi Keçiörengücü
19.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:01

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor, 97 gün sonra sahaya çıkıyor. Koronavirüs pandemisiyle ara verilen ligde, Keçiörengücü maçıyla yeniden boy gösterecek Bursa temsilcisi, kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürme peşinde.

Bu sezon özellikle devre arasında yaptığı kadro takviyeleriyle birlikte Süper Lig iddiasını güçlendiren Bursaspor, deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak. Yarın saat 17.30'da Ankara Aktepe Stadı'nda oynanacak maçta Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Şahan Yılmaz ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Hakan Belder olacak.

BURSASPOR ZİRVE YARIŞINDALigde 28 hafta geride kalırken Bursaspor, 46 puan ile 3'üncü sırada bulunuyor. Lider Hatayspor'un 7 puan gerisindeki Bursa temsilcisi, kalan 6 haftalık dilimi en iyi şekilde geçirerek Süper Lig hedefini gerçekleştirme peşinde. Ankara ekibi ise 35 puanla 10'uncu basamakta yer alıyor. Ligin orta sıralarında bulunan ve Play-Off iddiası da mucizelere kalan Keçiörengücü, düşme hattının da 9 puan önünde.İSTİKRARSIZ GRAFİKBursaspor, lige verilen ara öncesindeki istikrarsız görüntüsünü geride bırakmayı amaçlıyor. Ligdeki son 6 maçında yalnızca bir galibiyet elde edebilen yeşil beyazlı ekip, bu mücadelelerin de 4'ünde rakipleriyle puanları paylaştı. Bu süreçteki tek galibiyeti son deplasmanı olan  Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a karşı alan Bursa ekibi, ara öncesi son oynadığı Boluspor maçından da evinde 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.KEÇİÖRENGÜCÜ SON 11 MAÇTA BİR KEZ KAZANDIKeçiörengücü de, lige verilen ara öncesindeki son 6 maçında galibiyet elde edemedi. 3'er kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Ankara ekibi, 3 kez de rakipleriyle puanları paylaştı. Son galibiyetini ligin 22'nci haftasında evinde Altay'a karşı 2-0'lık skor ile alan Keçiörengücü, ligdeki son 11 maçta tek galibiyette kaldı. Keçiörengücü bu süreçteki maçlarının 6'sını kaybederek, orta sıralara doğru geriledi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi Spor
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti Spor
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım Spor
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti Spor
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek Spor
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65 Spor
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı
Ahmet Nur Çebi'den 'Enkaz edebiyatı' isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin
Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu gönlünü dövmeli güzele kaptırdı
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu gönlünü dövmeli güzele kaptırdı
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Demet Evgar Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Para Cezası
Şu an buradasınız: Bursaspor'un rakibi Keçiörengücü - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 11:08:46. #1.14#
title