Bursaspor'un Play-Off şansı matematiksel olarak sona erdi

TFF 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Bursaspor, sezonun bitimine 3 hafta kala matematiksel olarak Play-Off şansını yitirdi.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Bursaspor, sezonun bitimine 3 hafta kala matematiksel olarak Play-Off şansını yitirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, sezona deyim yerindeyse havlu attı. 31. hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan yeşil-beyazlı takım, matematiksel olarak Play-Off barajına girme şansını yitirdi. Sezonun bitimine 3 hafta kala 43 puanı bulunan Bursa ekibi, 6. sırada yer alan Altınordu ile 10 olan puan farkını eritemedi ve kalan haftalarda hedefsiz kaldı. Bursaspor, İstanbulspor ve Keçiörengücü ile sahasında, Eskişehirspor'la ise deplasmanda karşı karşıya gelecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı