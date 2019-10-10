Bursaspor'un pınar karşıyaka maçına yoğun ilgi

10.10.2019 13:00

Basketbol Süper Ligi'nde Frutti Extra Bursaspor'un fırtınası eserken, 2'de 2 yapan Bursa temsilcisinin haftasonu oynayacağı Pınar Karşıyaka maçının biletleri de tükenmek üzere. Yeşil beyazlı yetkililer ise maç öncesinde taraftara sağ duyu çağrısında bulundu.

Basketbol Süper Ligi'nde tarihinde ilk kez mücadele veren Frutti Extra Bursaspor, yeni ligine hızlı bir giriş yaptı. Ligin açılış haftasındaki Bursa derbisinde TOFAŞ Spor Kulübü'nü ağırlayan yeşil beyazlılar, parkeden 80-76'lık galibiyetle ayrılırken; ikinci haftada da deplasmanda ligin önemli ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen'i üstün bir oyun sonucu 81-63 mağlup etti. Böylelikle 2'de 2 yapan Frutti Extra Bursaspor, ligin 5 yenilgisiz ekibinden biri oldu.

Bursa temsilcisinde gözler ise 3'üncü hafta maçında karşılaşacağı Pınar Karşıyaka mücadelesine çevrildi. Kendisi gibi yenilgisiz İzmir ekibi karşısında galibiyet serisini sürdürmek isteyen Frutti Extra Bursaspor'da camia da bu maça özel ilgi gösteriyor. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada tribünlerinin büyük bölümünün biletleri tükenirken, maçın 13 Ekim Pazar günü oynanacak olmasına karşın kalan biletler de tükenme noktasına geldi.

6 bin 800 kişi kapasiteli TOFAŞ Spor Salonu'nu doldurması beklenen taraftara ise zorlu randevu öncesinde basketbol şubesi yetkilileri ricada bulundu. TOFAŞ ile oynanan karşılaşmada 62 koltuğun kırıldığını ve Bursaspor Kulübü'ne 20 bin liralık fatura çıktığı hatırlatılırken, her maçta bu durumun yaşanması halinde lig sonuna dek 500-600 bin lira koltuk parası ödeneceği kaydedildi. En küçük küfre dahi 15 bin lira ceza kesildiği anımsatılırken, yetkililer taraftardan koltukların üzerine çıkmadan, küfür etmeden destek vermelerini rica etti.

Öte yandan Frutti Extra Bursaspor, Pınar Karşıyaka maçından ceza alması halinde iç sahadaki sonraki maçı olan Anadolu Efes karşılaşmasını seyircisiz oynama gibi bir risk ile karşı karşıya kalacak.

Kaynak: DHA

- Bursa