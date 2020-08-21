Bursaspor'un Medicana'da sağlık kontrolleri devam ediyor
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Bursaspor'un Medicana'da sağlık kontrolleri devam ediyor

Bursaspor'da futbolcuların sezon başı çalışmaları kapsamında yapılan sağlık kontrolleri devam ediyor.

Bursaspor'un Medicana'da sağlık kontrolleri devam ediyor
21.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:01

Bursaspor'da futbolcuların sezon başı çalışmaları kapsamında yapılan sağlık kontrolleri devam ediyor.

Bursaspor'da futbolcular 2020-2021 sezonu öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor. Bursaspor'da 2020-2021 sezonu öncesinde futbolcuların sağlık kontrolleri kulübün hem futbol hem basketbolda sağlık sponsoru olan Medicana Bursa Hastanesi'nde gerçekleşiyor.

İkinci gün yapılan kontrollerde Canberk Yurdakul, Ahmet Çağrı Güney, Deniz Aydın, Abdullah Tazgel, Ömer Turan Görgüç, Ertuğrul Kurtuluş, Ahmet Furkan Özcan, Berk Akgönül, Furkan Emre Ünver, Enes Kayar, Rüştü Hanlı sağlık kontrollerinden geçti. Kontrollerde sporcuların kan tahlillerinin yanı sıra akciğer grafileri ve EKG'leri çekilip efor testleri yapıldı.

Ayrıca futbolcular kardiyoloji, dahiliye, genel cerrahi, ortopedi, kulak burun boğaz ve göz bölümlerinde muayene oldu. Bursa'nın incisi Bursaspor'a, hem futbol hem basketbol alanında sağlık sponsorluğu yaparak destek olmaktan mutluluk ve onur duyduklarını dile getiren Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğrt. Üyesi Remzi Karşı, Bursaspor'a 2020-2021 sezonunda başarılar diledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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