Bursaspor'un kupada konuğu Fraport-TAV Antalyaspor
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Bursaspor'un kupada konuğu Fraport-TAV Antalyaspor

11.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:33
Bursaspor'un kupada konuğu Fraport-TAV Antalyaspor

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında ağırlayacağı Fraport-TAV Antalyaspor engelini geçerek, kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında ağırlayacağı Fraport-TAV Antalyaspor engelini geçerek, kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Yarın, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan bu zorlu randevu, saat 15.45'te başlayacak. Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol'un düdük çalacağı maçta, Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Utku Tunavelioğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Efe Tanrıverdi.

Bu sezon kupa serüvenine 3. Tur'dan başlayan Bursaspor, 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'yı penaltılar sonucu evinde saf dışı bıraktı. Akabinde 2. Lig ekiplerinden 1922 Konyaspor'u da evinde 1-0 ile geçen Bursa ekibi, son olarak Süper Lig ekiplerinden Göztepe'yi de deplasmanda, uzatmalarda 5-4 yenerek Son 16 Turu'na yükseldi. Son 5 yıldır bu turu geçemeyen Bursa ekibi, zinciri kırmayı amaçlıyor.Fraport-TAV Antalyaspor, kupaya 4. Tur'dan başlarken 2. Lig ekiplerinden Pendikspor'u evinde 2-0 yenerek üst tur biletini aldı. 5. Tur'da ise TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u konuk eden Antalya temsilcisi, bu maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılarak, kupada Son 16 Turu'na kaldı. Süper Lig'de oynadığı son iki maçını da kazanan Antalya ekibi, formda bir görüntü çiziyor.İki ekip, yarınki mücadele ile birlikte 54. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce lig ve kupa düzeylerinde oynanan karşılaşmalarda Bursaspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Bursa temsilcisi, 24 maçı kazanırken; Fraport-TAV Antalyaspor ise 16 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Geride kalan 13 mücadelede ise taraflar beraberlik aldı.Bursaspor'un ev sahipliğinde oynanan 26 maçta da yeşil beyazlılar, 14 kez galibiyet elde etti. 7 maç berabere sonuçlanırken, 5 kez Antalya ekibi kazandı.

Maçın hakemi Yasin Kol, daha önce Bursaspor'un 2, Fraport-TAV Antalyaspor'un da bir maçını yönetti. Bursaspor, bu iki maçtan da galibiyetle ayrılırken; geçtiğimiz sezon oynanan TFF 1. Lig müsabakalarında evinde Ümraniyespor'u 2-1, deplasmanda da Akhisarspor'u 1-0 yendi. Antalya temsilcisi ise, Kol'un yönettiği tek maçında Süper Lig'de bu sezon, evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.


Bursaspor'un kupada konuğu Fraport-TAV Antalyaspor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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