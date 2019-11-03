Bursaspor'un konuğu Balıkesirspor

03.11.2019 16:44

Bursaspor, yarın sahasında ağırlayacağı Balıkesirspor maçından 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.



TFF 1. Lig'de yarın Timsah, sahasında Balıkesirspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı üst tur biletiyle birlikte morallerini yükselten Bursaspor, Balıkesirspor engelini de aşarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Timsah, ligde sahasında oynadığı 4 maçı da kazanırken, Balıkesirspor ile 4 deplasman maçından sadece 1 puan çıkarabildi. Yeşil-beyazlılar, bu zorlu engelden galip çıkarak, 1 puan önündeki rakibinin üzerine çıkmayı planlıyor. Evinde 4 maçı kazanan yeşil-beyazlılar, tarihinin en iyi sezon başlangıçlarından birini gerçekleştirdi. Timsah daha önce 75-76 sezonunda 4, 70-71 sezonunda ise evinde 5 maç kazanmıştı. Bursaspor, bu maçtan galip gelmesi halinde en iyi iç saha başlangıç başarısını tekrarlayacak.



İki ekip daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. 1975-76 ve 2014-15 sezonlarında oynanan lig mücadelelerinin 3'ünde Bursaspor kazanırken, Balıkesirspor ise yalnızca bir kez galibiyet elde edebildi. Ayrıca Balıkesirspor'un başında ise Bursaspor camiasının yakından tanıdığı Teknik Direktörü Ali Tandoğan, futbolculuğu döneminde yeşil-beyazlıların, kulüp tarihindeki tek lig şampiyonluğunda kadroda yer almış ve elde edilen başarıya önemli katkılar sunmuştu. - BURSA

Kaynak: İHA