Bursaspor'un Kocaelispor ve İstanbulspor maçlarına Bursa Büyükşehir Belediyesi sponsor oldu - Haberler Spor
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Bursaspor'un Kocaelispor ve İstanbulspor maçlarına Bursa Büyükşehir Belediyesi sponsor oldu

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Bursaspor'un Kocaelispor ve İstanbulspor maçlarına Bursa Büyükşehir Belediyesi sponsor oldu

Bursaspor'un Kocaelispor ve İstanbulspor maçlarına Bursa Büyükşehir Belediyesi forma göğüs sponsoru oldu.

BURSA (İHA) - Bursaspor'un Kocaelispor ve İstanbulspor maçlarına Bursa Büyükşehir Belediyesi forma göğüs sponsoru oldu. İki hafta boyunca Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) reklamı yeşil-beyazlı takımın formasında yer alacak.

TFF 1. Lig'in 12 ve 13. haftasında Kocaelispor ve İstanbulspor'la karşılaşacak olan Bursaspor'a Bursa Büyükşehir Belediyesi sponsor oldu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Ligin 12. - 13. haftalarında oynayacağımız Kocaelispor ve İstanbulspor maçlarımızın, göğüs sponsorluğunu üstlenen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" - BURSA

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