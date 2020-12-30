Bursaspor'un Keçiörengücü deplasmanında hakem Murat Erdoğan düdük çalacak
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Bursaspor'un Keçiörengücü deplasmanında hakem Murat Erdoğan düdük çalacak

30.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:21
Bursaspor'un Keçiörengücü deplasmanında hakem Murat Erdoğan düdük çalacak

Bursaspor'un deplasmanda Ankara Keçiörengücü'yle yapacağı maçı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Bursaspor'un deplasmanda Ankara Keçiörengücü'yle yapacağı maçı hakem Murat Erdoğan yönetecek. Her iki takım da genç hakem yönetiminde ikişer maça çıktı.

TFF 1. Lig'in 17'nci haftasında 02 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak olan Keçiörengücü-Bursaspor maçını Antalya Bölgesi Üst Klasman Hakemi Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılığını Bersan Duran ve Mehmet Şengül yapacak. Genç hakem yönetiminde bugüne kadar 2 maça çıkan Bursaspor, 1 galibiyet alırken, 1 maçtan ise puansız ayrıldı. Ankara Keçiörengücü de hakem Murat Erdoğan'ın yönettiği 2 maça çıktı ve toplam 6 puan elde etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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