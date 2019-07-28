Bursaspor'un kadrosunu altyapısı oluşturdu

Yeni sezon öncesi kan kaybeden Bursaspor, çözümü altyapısında buldu. Yeşil beyazlıların Afyon'da yarın başlayacak kamp kadrosunun yüzde 82'si altyapıda eğitim alan oyunculardan oluştu. Bu oyuncuların A Takım tecrübesine ise henüz sahip olmaması yeni sezon öncesinde camiayı düşündürüyor.

Önümüzdeki sezon yoluna TFF 1'inci Lig'de devam edecek Bursaspor kan kaybederken, henüz transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle de transfer gerçekleştiremedi. Takımdan ayrılan isimlerin yerine altyapı oyuncularına şans veren yeşil beyazlıların, 28 kişilik Afyon kampının kadrosunda ise altyapıdan yetişen 23 futbolcu yer aldı. Böylelikle mevcut Bursaspor kadrosunun yüzde 82'sini kendi içerisinde futbol eğitimi alan oyunculardan kurulurken, bu isimlerden de sadece 10'u Bursaspor A Takımı'nın formasını terletti. Diğer 13 genç oyuncu ise henüz A Takım ile birlikte resmi bir maçta forma giyemedi.

Bursaspor'un Afyon kampının yaş ortalaması da 20.3 olarak dikkat çekiyor. Kadronun en genç ismi 15 yaşındaki Kerem Kök, en yaşlı ismi ise 34 yaşındaki Iasmin Latovlevici.

10 OYUNCU A TAKIM'DA FORMA GİYDİ

Takımdan ayrılması gündemde olan ve önümüzdeki hafta içerisinde yeni bir takım ile anlaşmasına kesin gözüyle bakılan Ertuğrul Ersoy, mevcut kadroda yeşil beyazlı formayı en fazla terleten oyuncu konumunda bulunuyor. 95 maça çıkan Ersoy'un dışında Bursaspor'un gençlerinin büyük bir bölümü A Takım tecrübesine sahip değil. Bu açıdan altyapıdan yetişen diğer 22 oyuncu baz alındığında; Kubilay Kanatsızkuş 57, Muhammed Şengezer ve Burak Kapacak 19'ar, Ramazan Keskin 8, Rüştü Hanlı ve Emirhan Aydoğan 5'er, Furkan Emre Ünver 4, Çağatay Yılmaz 2 ve Muhammed Emin Sarıkaya da 1 kez Bursaspor A Takımı'nın formasını resmi maçta terletti.

MİLLİ FORMA İLE KENDİLERİNİ GÖSTERDİLER

Bu oyuncular aynı zamanda milli seviyede de boy gösterirken, Bursaspor A Takımı'nda henüz forma şansı bulamamış olmasına karşın kendini gösteren ve milli takımların çeşitli yaş gruplarında forma giyen de 8 oyuncu bulunuyor. Bu isimlerden; Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Ozan İsmail Koç, Ali Akman, Ertuğrul Kurtuluş, Ahmet Furkan Özcan, Berk Akgönül ve Kerem Kök, milli takımların altyaş gruplarında forma giyerek dikkatleri üzerine çekti. Deniz Aydın, Sedat Dursun, Enes Kayar, Murat Karadeniz ve Mustafa Uysal ise henüz A Takım ve milli formayı giyemedi.

KOŞUKAVAK, GENÇLERİ EĞİTİYOR

Böylelikle Bursaspor'un kadrosunu bir nevi altyapısı oluştururken, genç oyuncuların fazlalığı ve tecrübesizliği ise bir başka dikkat çekici nokta oldu. Transfer yapamadığı takdirde bu oyuncularla yola devam edecek olan yeşil beyazlı ekipte teknik direktör Yalçın Koşukavak, her demecinde genç oyuncuların önemine vurgu yaparken, onlarla yakından ilgileniyor. Antrenmanlarda sert uyarılarıyla dikkat çeken deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ve Sepehan ile oynanan hazırlık maçlarının kadrosunda da altyapı oyuncularını sahaya sürdü.

Kaynak: DHA

- Bursa