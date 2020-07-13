Bursaspor'un gözü artık Play-Off'ta Ekol Göz Menemenspor ile berabere kalan yeşil-beyazlılar, rakiplerinin de kazanmasıyla birlikte büyük hüsrana uğradı.

Ekol Göz Menemenspor ile berabere kalan yeşil-beyazlılar, rakiplerinin de kazanmasıyla birlikte büyük hüsrana uğradı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında dün evinde Ekol Göz Menemenspor ile 2-2 berabere kalan Bursaspor'un ligi ilk iki sırada bitirme şansı yok denecek kadar azaldı. İzmir ekibine diş geçiremeyen yeşil-beyazlıların, Hatayspor, Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un galip gelmesiyle ümitleri neredeyse tamamen tükendi. Ligde son haftaya girilirken, 56 puanla 5. sırada bulunan yeşil-beyazlıların ligi ikinci sırada bitirmesi için Hatayspor maçını 2 farklı kazanıp, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor ve Akhisarspor'un kaybetmesini beklemesi gerekiyor. Şansı bir hayli azalan Bursaspor, artık Play-Off'tan Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor. - BURSA

Kaynak: İHA