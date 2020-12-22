Bursaspor'un golleri ilk ve son dakikalarda geliyor
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Bursaspor'un golleri ilk ve son dakikalarda geliyor

22.12.2020 10:32 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:37
Bursaspor'un golleri ilk ve son dakikalarda geliyor

TFF 1.Lig'in en çok gol atan takımı olan Bursaspor, ilk ve son 15 dakikalarda rakip ağları boş bırakmıyor.

TFF 1.Lig'in en çok gol atan takımı olan Bursaspor, ilk ve son 15 dakikalarda rakip ağları boş bırakmıyor. Yeşil beyazlı takım bu sürelerde toplam 15 gol kaydetti.

15 haftası geride kalan TFF 1.Lig'de en çok rakip fileleri havalandıran Bursaspor'un, gol dakikalarındaki dağılım da dikkatlerden kaçmadı. Yeşil beyazlı takım attığı 28 golün 15'ini ilk ve son 15 dakikalarda buldu. Bursaspor, ilk 15 dakikalılık dilimde 7 gol kaydederken, 76 ile 90'ıncı dakikalar arasında da 8 kez meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Yeşil beyazlı takım son olarak İstanbulspor deplasmanında 3-0 geriye düşmüş, 72, 76 ve 90'ıncı dakikalarda bulduğu gollerle maçı 3-3'e getirmişti.

Bursaspor'un TFF 1.Lig'de dakikalara gol dağılımı şu şekilde;

1/15: 7 gol

16/30: 5 gol

31/45: 3 gol

46/60: 3 gol

61/75: 2 gol

76/90: 8 gol - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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