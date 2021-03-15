Bursaspor'un golcü ismi Burak Kapacak cezalı duruma düştü
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Bursaspor'un golcü ismi Burak Kapacak cezalı duruma düştü

15.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:05
Bursaspor'un golcü ismi Burak Kapacak cezalı duruma düştü

Bursaspor'un bu sezon 11 golüne doğrudan etki eden futbolcusu Burak Kapacak, Ankaraspor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

Bursaspor'un bu sezon 11 golüne doğrudan etki eden futbolcusu Burak Kapacak, Ankaraspor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. 21 yaşındaki futbolcu Adanaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Bursaspor'un en etkili isimleri arasında yer alan Burak Kapacak, TFF 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Adanaspor maçında, kart cezalısı olması sebebiyle forma giyemeyecek. 3-1 kazanılan Ankaraspor maçında fileleri havalandıran ve gol sayısını 7'ye yükselten 21 yaşındaki futbolcu, yaptığı 4 asistle de bu sezon takımının 11 golüne doğrudan etki etmeyi başardı. Ali Akman'ın takımdan ayrılmasından sonra Bursaspor'un gol yollarındaki etkili isimleri arasına da giren Burak Kapacak, Ankaraspor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Burak, ilk kez cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak. - BURSA

Bursaspor'un golcü ismi Burak Kapacak cezalı duruma düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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