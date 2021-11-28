Bursaspor'un gol dağılımdan yerli futbolcular ön plana çıktı

Bursaspor bu sezon lig ve kupa da dahil toplam 23 gole imza attı. Yeşil-beyazlı takımda yerli oyuncular 15, yabancı isimler ise 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon 23 kez rakip fileleri havalandıran Bursaspor'da yerli isimler ön plana çıktı. Yeşil-beyazlı takımın 15 golüne yerli oyuncular, 8 golüne ise yabancı kramponlar imza attı. Bursaspor'da gol sevinci yaşayan yerli oyuncular şöyle:

Batuhan Kör (4), Emirhan Aydoğan (3), İsmail Yüksek (2), Kerem Şen (2), Vefa Temel (1), Burak Altıparmak (1), Hasan Sabri Karaca (1) ve Hasan Ayaroğlu (1) bu isimlerden oluşurken, yabancı kramponlar ise şunlar; Massimo Bruno (3), Namiq Alasgarov (2), Reagy Ofosu (1), Nicolas Zalazar (1) ve Tim Matavz (1). - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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