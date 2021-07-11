Bursaspor'un gençleri A takımı Afyon'da ziyaret etti
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Bursaspor'un gençleri A takımı Afyon'da ziyaret etti

Bursaspor'un gençleri A takımı Afyon'da ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

U19 Gelişim Ligi'ni 3'üncü bitiren Bursasporlu gençler, A takımın Afyon'da kamp yaptığı otele geldi.

U19 Gelişim Ligi'ni 3'üncü bitiren Bursasporlu gençler, A takımın Afyon'da kamp yaptığı otele geldi. Yeşil-beyazlı futbolcular birbirleriyle hasret giderdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un Afyon'da devam eden kamp çalışmalarına sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. U19 Gelişim Ligi'ni 3'üncü sırada bitiren yeşil-beyazlı takımın genç futbolcuları, A takımı ziyaret etti. Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er başta olmak üzere birçok genç oyuncu arkadaşlarını kapıda karşıladı ve tebrik etti. Daha sonra oyuncular ve teknik ekip birlikte yemek yiyerek hasret giderdi. - BURSA

Bursaspor'un gençleri A takımı Afyon'da ziyaret etti
Bursaspor'un gençleri A takımı Afyon'da ziyaret etti
Bursaspor'un gençleri A takımı Afyon'da ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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