Bursaspor'un genç oyuncusu Eren Güler: "Gelişmeye devam"
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Bursaspor'un genç oyuncusu Eren Güler: "Gelişmeye devam"

Bursaspor'un genç oyuncusu Eren Güler: 'Gelişmeye devam'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İstanbulspor maçında da takımı adına bir gol kaydeden Bursaspor'un genç oyuncusu Eren Güler, iyi mücadele ettiklerini ancak istemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını söyleyerek, "Gelişmeye devam" dedi.

İstanbulspor maçında da takımı adına bir gol kaydeden Bursaspor'un genç oyuncusu Eren Güler, iyi mücadele ettiklerini ancak istemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını söyleyerek, "Gelişmeye devam" dedi.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında İstanbulspor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor'da tek golü kaydeden Eren Güler, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Süre aldığı 236 dakikada 3 gole ulaşan 18 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı taraftarın da ilgisini çekmeyi başardı. Eren Güler, İstanbulspor maçı ile ilgili olarak, "İyi mücadele ettiğimiz maçtan maalesef istemediğimiz bir sonuç aldık. Saha içinde ve kenarda bizi destekleyen herkesin ayağına yüreğine sağlık. Gelişmeye devam" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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