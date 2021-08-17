Bursaspor'un genç oyuncusu Berat Altındiş, Turgutluspor'a kiralandı

Bursaspor'un genç golcüsü Berat Altındiş, Turgutluspor'a kiralık olarak gönderildi.

Bursaspor'un genç golcüsü Berat Altındiş, Turgutluspor'a kiralık olarak gönderildi.

Bursaspor'da transfer tahtasının açılmasının ardından 12 ismin kadroya katılmasıyla birlikte genç oyuncular da farklı kulüplere kiralanmaya başlandı. Yeşil-beyazlı takımın genç golcü oyuncusu Berat Altındiş de bunlardan bir tanesi oldu. 19 yaşındaki futbolcu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'a kiralandı. Berat Altındiş, geçen sezon Bursaspor formasıyla 19 resmi maçta 3 gole imza attı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı