Bursaspor'un genç kalecisi Ataberk Dadakdeniz PFDK'ya sevk edildi
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Bursaspor'un genç kalecisi Ataberk Dadakdeniz PFDK'ya sevk edildi

09.03.2021 19:36 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:40
Bursaspor'un genç kalecisi Ataberk Dadakdeniz PFDK'ya sevk edildi

Bursaspor'un Boluspor maçında rakibine yaptığı hakaret sonrası kırmızı kart gören Ataberk Dadakdeniz, 'kural dışı hareketi' sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Bursaspor'un Boluspor maçında rakibine yaptığı hakaret sonrası kırmızı kart gören Ataberk Dadakdeniz, 'kural dışı hareketi' sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Bursaspor'un genç kalecisi Ataberk Dadakdeniz, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Boluspor maçının 75. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan 22 yaşındaki futbolcu, 'kural dışı hareketi' sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklama, "Bursaspor Kulübü futbolcusu Mehmet Mehmet Ataberk Dadakdeniz'in 07.03.2021 tarihinde oynanan Beypiliç Boluspor-Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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