Bursaspor'un genç ismi Batuhan Kör, Ümit Milli Takım'a davet edildi
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Bursaspor'un genç ismi Batuhan Kör, Ümit Milli Takım'a davet edildi

Bursaspor'un genç ismi Batuhan Kör, Ümit Milli Takım'a davet edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Batuhan Kör, Ümit Milli Takım'ın Ukrayna ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna davet edildi.

Bursaspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Batuhan Kör, Ümit Milli Takım'ın Ukrayna ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna davet edildi.

Ümit Milli Takım'ın, 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesi, hazırlık kapsamında 2 Haziran 2021 Çarşamba günü Ukrayna U21 Milli Takımı ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın aday kadrosu açıklandı. Bursaspor'un bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken futbolcusu Batuhan Kör de listede yer aldı. 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon yeşil-beyazlı forma ile çıktığı 33 resmi maçta 11 gol attı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 19 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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