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Bursaspor'un Fenerbahçe'den kiraladığı futbolcu İsmail Yüksek'in arabası çalındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor'un Fenerbahçe'den kiraladığı futbolcu İsmail Yüksek'in arabası çalındı

Bursaspor'un bu sezon Fenerbahçe'den kiraladığı İsmail Yüksek'in arabası çalındı.

Bursaspor'un bu sezon Fenerbahçe'den kiraladığı İsmail Yüksek'in arabası çalındı. Genç futbolcu, sosyal medya aracılığıyla takipçilerinden yardım istedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un genç futbolcusu İsmail Yüksek'in arabası çalındı. Bu sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak yeşil-beyazlı takıma gelen 22 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından aracının çalındığını belirterek takipçilerinden yardım ricasında bulundu. İsmail Yüksek, paylaşımında şunları söyledi: "Aracım kapının önünden çalınmıştır, görenlerin iletişime geçmesi rica olunur." - BURSA

Bursaspor'un Fenerbahçe'den kiraladığı futbolcu İsmail Yüksek'in arabası çalındı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Bursaspor'un Fenerbahçe'den kiraladığı futbolcu İsmail Yüksek'in arabası çalındı - Haberler Spor
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