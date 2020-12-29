Bursaspor'un eski futbolcusu Hüsnü Topçu vefat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursaspor'un eski futbolcusu Hüsnü Topçu vefat etti

29.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:12
Bursaspor'un eski futbolcusu Hüsnü Topçu vefat etti

Bursaspor Kulübü 63 yaşında vefat eden kulübün eski futbolcusu ve antrenörü Hüsnü Topçu için taziye mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü 63 yaşında vefat eden kulübün eski futbolcusu ve antrenörü Hüsnü Topçu için taziye mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, eski futbolcu ve antrenörlerden Hüsnü Topçu'nun vefat ettiği haberinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bursaspor'un amatör takımını çalıştıran Topçu, Gemlikspor, Karacabeyspor, İnegölspor'da görev yaptı. Topçu, 2012 yılından Mayıs 2020'ye kadar amatör küme takımlarından Bursa Güven'in antrenörlüğünü yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Enis Arıkan Hülya Avşar Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Vitor Hugo Cüneyt Çakır Samet Aybaba Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursaspor'un eski futbolcusu Hüsnü Topçu vefat etti | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 11:13:34. #1.15#
title