Bursaspor'un en agresif ismi Emirhan Aydoğan

Bu sezon Bursaspor formasıyla 24 lig maçına çıkan Emirhan Aydoğan, her üç maçta bir sarı kart gördü.

Bu sezon Bursaspor formasıyla 24 lig maçına çıkan Emirhan Aydoğan, her üç maçta bir sarı kart gördü. Toplam 8 karta takımın en agresif ismi olarak dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcu, Altay'la oynanacak maçta forma giyemeyecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'dan gösterdiği performansla dikkat çeken Emirhan Aydoğan, sert oyunuyla da dikkat çekiyor. Bu sezon yeşil-beyazlı formayı 24 maçta terleten Emirhan, her üç maçta bir sarı kart görmekten kurtulamadı. Toplam 8 kez sarı kartla cezalandırılan 24 yaşındaki futbolcu, Bursaspor'da en çok kart gören oyuncuların başında geliyor. Son olarak Adanaspor maçında kart gören ve ligin 28. haftasında oynanacak olan Altay maçında cezası sebebiyle forma giymeyecek olan Emirhan Aydoğan'ı 6'şar sarı kartla İsmail Çokçalış ve Furkan Emre Ünver takip ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı