Bursaspor'un en agresif futbolcusu İsmail Yüksek - Haberler

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Bursaspor'un en agresif futbolcusu İsmail Yüksek

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor'un en agresif futbolcusu İsmail Yüksek

Bursaspor'un bu sezonki en agresif ismi İsmail Yüksek oldu.

Bursaspor'un bu sezonki en agresif ismi İsmail Yüksek oldu. İsmail'i Luka Capan takip etti.

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon 51 sarı kart gören Bursaspor'un en agresif isimleri İsmail Yüksek ve Luka Capan oldu. Sezon başından bu yana İsmail Yüksek 8 kez sarı kartla cezalandırılırken, Luka Capan ise 6 kez kart gördü. Bu iki ismi 4'er sarı kartla Kubilay Sönmez ile Onur Atasayar takip ederken, Alanyaspor'a transfer olan Emirhan Aydoğan da aynı sayıda kart gördü. Bu arada Bursaspor'da kırmızı kart gören üç isim Taha Altıkardeş (2), Tim Matavz ve Emirhan Aydoğan'ın takımdan ayrılması da dikkatlerden kaçmadı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor

İsmail Yüksek, Bursaspor, Spor Toto, Aydoğan, Spor, Haberler

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