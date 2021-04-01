Bursaspor'un elektrikleri yine kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor'un elektrikleri yine kesildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor'un elektrikleri yine kesildi

Bursaspor'da elektrik meselesi bir türlü sonlanmıyor.

Art arda ikinci maçına da Halil Umut Meler'i atayan MHK'ye Beşiktaş'tan sert tepki: İzahat bekliyoruz!
Art arda ikinci maçına da Halil Umut Meler'i atayan MHK'ye Beşiktaş'tan sert tepki: İzahat bekliyoruz!
TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemelerin tablosunu açıkladı, kasasından en fazla para çıkan kulüp Fenerbahçe oldu
TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemelerin tablosunu açıkladı, kasasından en fazla para çıkan kulüp Fenerbahçe oldu

Bursaspor'da elektrik meselesi bir türlü sonlanmıyor. Yeşil-beyazlı kulüp, yapılandırma şartlarına uymadığından dolayı yine aynı krizle baş başa kaldı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ve Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin elektriği tekrar kesildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da yine elektrik krizi yaşanıyor. Maddi anlamda zor günler yaşayan yeşil-beyazlı kulübün yapılandırma şartlarına uymamasından dolayı bugün Bursa Büyükşehir Beledşye Stadyumu ve Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin elektriği kesildi. Bursaspor Kulübü'nün Limak Uludağ Elektrik A.Ş'ye olan 4 milyon 100 bin liralık borcu sebebiyle bu işlemin gerçekleştiği belirtildi. Limak Uludağ Elektrik A.Ş yetkililerinin Bursaspor Kulübü'ne 1 milyon 700 bin TL tutarında bir ödeme yapılmadığı takdirde elektriklerin açılmayacağını bildirdiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Cahit Özkan Özlem Zengin Erkan Kandemir Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Bahar Candan Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Ersun Yanal Caner Erkin Fatih Terim Şenol Güneş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursaspor'un elektrikleri yine kesildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 11:54:29. #1.14#
title