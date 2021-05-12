Bursaspor'un efsane ismi Sedat Özden'in acı günü

Bursaspor'un efsane kaptanı Sedat Özden'in (Sedat 3) annesi Servet Özden vefat etti.

Bursaspor'un efsane kaptanı Sedat Özden'in (Sedat 3) annesi Servet Özden vefat etti. Özden'in cenazesi Fethiye Mezarlığı'na defnedildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un efsane ismi Sedat Özden, acı bir haberle sarsıldı. Yeşil-beyazlı camianın Sedat 3 olarak tanıdığı unutulmaz ismin annesi Servet Özden hayatını kaybetti. Özden'in cenazesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Fethiye Mezarlığı'na defnedildi. Bursaspor Kulübü de konuyla ilgili şu mesajı yayımladı: "Divan Kurulu Üyemiz ve eski futbolcumuz Sedat Özden'in annesi Servet Özden'in vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Sedat Özden, 1973-1986 yılları arasında kesintisiz Bursaspor formasını giymiş, A Milli Takım formasını da o dönemde başarıyla terletmişti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı