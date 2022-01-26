Bursaspor'un Antalya kampı başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor'un Antalya kampı başladı

Bursaspor'un Antalya kampı başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un Antalya kampı bu akşam yapılan antrenmanla başladı.

ANTALYA (İHA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un Antalya kampı bu akşam yapılan antrenmanla başladı.

Liglere verilen milli arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan Bursaspor, ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 15dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman şut çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'un Antalya kampı başladı

Bursaspor'un Antalya kampı başladı

Bursaspor'un Antalya kampı başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Bursaspor, Spor Toto, Antalya, Milli, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title