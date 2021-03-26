Bursaspor'un altyapısından yetişen isimler 42 gole imza attı
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Bursaspor'un altyapısından yetişen isimler 42 gole imza attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor'un altyapısından yetişen isimler 42 gole imza attı

Transfer tahtasını açamaması sebebiyle, büyük bölümü altyapısından yetişen futbolculardan kurulu bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Bursaspor, bu durumu fırsata çevirdi.

Transfer tahtasını açamaması sebebiyle, büyük bölümü altyapısından yetişen futbolculardan kurulu bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Bursaspor, bu durumu fırsata çevirdi. Vakıfköy'den yetişen genç futbolcularına güvenen yeşil-beyazlılar, karşılığını 42 golle aldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da genç isimlerin mücadeleleri takdir toplamaya devam ediyor. Bu sezon her iki transfer döneminde de tahtayı açamayarak kadrosunu güçlendiremeyen ve altyapısına yönelen yeşil-beyazlılar, bu durumu fırsata çevirdi. Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde yetişen oyuncular, rakip takımların adeta korkulu rüyası haline gelirken, attıkları gollerle de Türkiye'nin gündemine oturmayı başardı.

En golcü isimler Batuhan Kör ve Ali Akman

Nitekim Bursaspor'da yetişen futbolcular, bu sezon tam 42 resmi gole imza attı. Ligde 45, Türkiye Kupası'nda da 7 olmak üzere bu sezon toplam 31 müsabakada 52 kez rakip fileleri havalandıran yeşil-beyazlı takımda en golcü isimler Batuhan Kör ile Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman oldu. Bu iki ismi 7'şer golle Burak Kapacak ve Emirhan Aydoğan takip etti. - BURSA

Bursaspor'un altyapısından yetişen isimler 42 gole imza attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 10:44:07. #1.16#
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