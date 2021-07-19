Bursaspor'un Afyon kampı sona erdi

Bursaspor'un 11 gün süren Afyon kampı bugün yapılan sabah antrenmanı ile sona erdi.

Bursaspor'un 11 gün süren Afyon kampı bugün yapılan sabah antrenmanı ile sona erdi. Yeşil-beyazlı takım 2 günlük iznin ardından Bolu'ya gidecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un 11 gün süren Afyon kampı sona erdi. Sabah saatlerinde yapılan antrenman 40 dakika sürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcuların oldukça yorgun olduğu gözlendi. Isınma hareketleri başlayan antrenmanın büyük bölümü düz koşuyla geçti. Bursaspor önümüzdeki iki günü izinli olarak geçirecek ve Perşembe günü Bolu'da yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı