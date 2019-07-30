Bursaspor'un Afyon kampı

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a antrenmandan sonra baklava ikram edildi.

Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki akşam antrenmanını sürdüren Bursasporlu oyuncular ve teknik ekibe Afyonkarahisarlı iş insanları baklava ikram etti.

Bursaspor ekibi baklavaların tadına bakarak teşekkür etti.

Kaynak: AA