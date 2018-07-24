Bursaspor, Ümraniyespor'u 2 Golle Geçti

Yeni sezon hazırlıklarını Afyon'da sürdüren Bursaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar'da sürdüren yeşil-beyazlılar, hazırlık maçında Afyon Stadyumu'nda Ümraniyespor ile karşılaştı. Bursaspor, ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan karşılaşmanın 55. dakikasında Kubilay Kanatsızkuş'un kafa golüyle öne geçti. 64. dakikada ise Titi'nin pas hatasında kaleci Muhammed ile karşı karşıya kalan Fuat Bayuk, skoru eşitleyen golü kaydetti. 69. dakikada ise Furkan Soyalp'in pasıyla savunma arkasına sarkan Berat Ustabaşı'na yapılan hareket sonrasında karşılaşmanın hakemi Hakan Ceylan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Yusuf Erdoğan, skoru belirleyen golü kaydetti.

(İHA)