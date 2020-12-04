Bursaspor-Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Bursaspor-Ümraniyespor canlı izle!
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Bursaspor-Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Bursaspor-Ümraniyespor canlı izle!

04.12.2020 21:26 | Son Güncelleme: 04.12.2020 21:30
Bursaspor-Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Bursaspor-Ümraniyespor canlı izle!

TFF 1. Lig'de 12. hafta maçında Bursaspor, evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 3-1 mağlup oldu. Bursaspor-Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Bursaspor-Ümraniyespor canlı izle! Maçtan dakikalar nelerdir?

TFF 1. Lig'de 12. hafta maçında Bursaspor, evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 3-1 mağlup oldu. Bursaspor-Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Maçtan dakikalar nelerdir? Bursaspor-Ümraniyespor canlı izle! İşte detyalar haberimizde...

BURSASPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

TFF 1. Lig'de 12. hafta maçında Bursaspor, evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 3-1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki karşılaşma dengeli başladı ancak ilk yarının son anlarında üst üste 2 pozisyon bulan Ümraniyespor, 45+1'de de Alim'in ayağından golü buldu.

Etkili ve genç ayaklarıyla beraberlik için bastıran Bursaspor, 52. dakikada Glumac'ın ayağından ikinci golü yedi. 77. dakikada Emirhan Aydoğan ile farkı 1'e indirmesine rağmen 82. dakikada Moussa Sow'un attığı gole engel olamayan Yeşil-Beyazlılar, mağluibiyetten kaçamadı.

Geçen hafta Altay'a deplasmanda 3-1 yenilen Bursaspor 14 puanda kaldı. Bereket Sigorta Ümraniyespor ise puanını 13'e yükseltti.

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