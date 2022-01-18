Bursaspor üç eksikle Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı. Yeşil-beyazlı takımda sakatlığı devam eden Ramazan Keskin, Luka Capan ve Massimo Bruno idmanda yer almadı.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde dar alanda çift kale maç yaptı. Erzurumspor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Sakatlıkları bulunan Ramazan Keskin, Luka Capan ve Massimo Bruno'nun tedavilerine devam edildi.

Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA