Bursaspor, U21 Takımıyla Berabere Kaldı

Bursaspor, U21 Takımı ile yaptığı antrenman maçında sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde oynanan antrenman maçında A takımın golünü 41. dakikada William Ekong kaydederken, U21 takımının golü ise 61. dakikada Hürrem Akkuş'tan geldi. Teknik Direktör Samet Aybaba, yeni transferlerden Allano Lima'ya da antrenman maçında görev verdi. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

(Mesut Alan/İHA)