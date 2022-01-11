Bursaspor, U19 takımı ile maç yaptı Namiq Alasgarov iki golle yıldızlaştı

Bursaspor A takımı, U19 takımı ile maç yaptı. 2-0 sona eren maçta goller Namiq Alasgarov'dan geldi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da bugün sürpriz bir maç oynandı. Basın mensuplarına haber verilmeyen karşılaşmada yeşil-beyazlı takım U19 takımını 2-0 mağlup etti. Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'ndeki mücadelede golleri Namiq Alasgarov kaydetti. Bursaspor'da hazırlıklar yarın yapılacak olan idmanla birlikte devam edecek. - BURSA