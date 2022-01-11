Bursaspor, U19 takımı ile maç yaptı Namiq Alasgarov iki golle yıldızlaştı - Haberler Spor
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Bursaspor, U19 takımı ile maç yaptı Namiq Alasgarov iki golle yıldızlaştı

Bursaspor, U19 takımı ile maç yaptı Namiq Alasgarov iki golle yıldızlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor A takımı, U19 takımı ile maç yaptı.

Bursaspor A takımı, U19 takımı ile maç yaptı. 2-0 sona eren maçta goller Namiq Alasgarov'dan geldi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da bugün sürpriz bir maç oynandı. Basın mensuplarına haber verilmeyen karşılaşmada yeşil-beyazlı takım U19 takımını 2-0 mağlup etti. Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'ndeki mücadelede golleri Namiq Alasgarov kaydetti. Bursaspor'da hazırlıklar yarın yapılacak olan idmanla birlikte devam edecek. - BURSA

Bursaspor, U19 takımı ile maç yaptı Namiq Alasgarov iki golle yıldızlaştı

Bursaspor, U19 takımı ile maç yaptı Namiq Alasgarov iki golle yıldızlaştı

Bursaspor, U19 takımı ile maç yaptı Namiq Alasgarov iki golle yıldızlaştı

Bursaspor, U19 takımı ile maç yaptı Namiq Alasgarov iki golle yıldızlaştı

Bursaspor, U19 takımı ile maç yaptı Namiq Alasgarov iki golle yıldızlaştı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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