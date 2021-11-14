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Bursaspor'u zorlu fikstür bekliyor

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Bursaspor'u zorlu fikstür bekliyor

Bursaspor, milli aranın ardından zorlu maçlara çıkacak.

BURSA (İHA) - Bursaspor, milli aranın ardından zorlu maçlara çıkacak. Yeşil-beyazlı takım, kalan 7 karşılaşmanın 3'ünde evinde, 4'ünde ise deplasmanda galibiyet kovalayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'la 2-1 mağlup olan Bursaspor, milli aranın ardından kayıp yaşamak istemiyor. 13. haftada İstanbulspor'u konuk edecek olan yeşil-beyazlı takım, Gençlerbirliği ve Denizlispor'la üst üste iki deplasman müsabakasına çıkacak. Bursa ekibi daha sonra sahasında Manisa FK'yı konuk ederken, 17. haftada zirve mücadelesi veren Ümraniyespor deplasmanında kritik bir maça çıkacak. Bursaspor ilk yarının son müsabakalarında da sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak, deplasmanda da Menemenspor'la karşı karşıya gelecek. - BURSA

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