Bursaspor-Tuzlaspor maçının ardından
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Bursaspor-Tuzlaspor maçının ardından

15.02.2021 21:27 | Son Güncelleme: 15.02.2021 21:30
Bursaspor-Tuzlaspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Tuzlaspor ile 0-0 berabere kalan Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, play-off hattına tutunmak için çıktıkları maçta istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Tuzlaspor ile 0-0 berabere kalan Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, play-off hattına tutunmak için çıktıkları maçta istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Tan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, play-off hattını yakından ilgilendiren bir maçı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Rakibi yenip üst sıralara tırmanmak istediklerini ama bunu başaramadıklarını belirten Tan, şöyle konuştu:

"İstediğimiz galibiyeti alamadık. Maça rakibimiz daha iyi başladı. 20. dakikadan sonra maçı dengeledik. Net pozisyonlar ürettik. İkinci yarı rakibimiz bize göre daha iyi başladı. Takım savunmasını iyi yaptık bu anlarda. Çok koştuk. Rakibimize pozisyonlar verdik. İkinci yarı çok pozisyon üretemedik. Sakatlıktan ve hastalıktan çıkan oyuncularımız vardı. İlerleyen dakikalarda oyundan düşüşler oldu. Maçın son dakikasında uzatmaların da uzatmasında maç bize dönebilirdi. 3'e 1 yakaladık rakibimizi. Batuhan çok net pozisyondan yararlanamadı. İkinci yarı girdiğimiz tek pozisyonla belki de maçı alacaktık. Yine de oyuncularımızın iyi mücadelesinden dolayı tebrik ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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