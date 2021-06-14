Bursaspor transfer tahtası için 44 kurum ve kişiyle görüşecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor transfer tahtası için 44 kurum ve kişiyle görüşecek

Bursaspor transfer tahtası için 44 kurum ve kişiyle görüşecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'da Başkan Hayrettin Gülgüler ve ekibine liderlik yapan Emin Adanur, transfer tahtası ve ulusal lisans için 44 farklı kişi ve kurumdan muvafakatname alınması gerektiğini açıkladı.

Bursaspor'da Başkan Hayrettin Gülgüler ve ekibine liderlik yapan Emin Adanur, transfer tahtası ve ulusal lisans için 44 farklı kişi ve kurumdan muvafakatname alınması gerektiğini açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da gözler transfer tahtasını çevrildi. Başkan Hayrettin Gülgüler ve ekibine liderlik yapan 2. Başkan Emin Adanur, daha önce yaptığı açıklamada bugünü işaret ederek transfer tahtası ile ilgili somut girişimlere başlayacağını belirtmişti. Emin Adanur, bugün yaptığı açıklamada ise, "Transfer tahtası ve Ulusal Lisans alabilmemiz için muvafakatname almamız gereken kurum ve kişi sayısı 44'tür. Gün be gün sayı azalmaya başlayacak. Kamuoyunu bu konuda güncel şekilde şahsen bilgilendirmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Bülent Turan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Selma Ergeç Acun Ilıcalı Hande Ataizi Funda Eryiğit
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursaspor transfer tahtası için 44 kurum ve kişiyle görüşecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 11:59:34. #1.16#

title