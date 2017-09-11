Bursaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor Maçının Ardından - Le Guen ve Buruk

- Bursaspor teknik direktörü Le Guen'in açıklamaları

Teleset Mobilya Akhisarspor teknik direktörü Buruk'un açıklamaları BURSA - Süper Lig'in 4. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-0 yenen Bursaspor'un teknik direktör Paul Le Guen, performans ve sonuçtan mutlu olduklarını söyledi. Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk maçlara bakıldığında bu müsabakaya iyi oyun oynamak için çıktıklarını dile getirdi.