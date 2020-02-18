Bursaspor Teknik Direktörü Üzülmez'den Erzurumspor maçı yorumu Açıklaması

18.02.2020 22:58 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:58

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezaları nedeniyle forma giyemeyecek futbolcularının yerini doldurabileceklerini belirterek, "Oyun içinde bir mevkide sürprizler olabilir." dedi.

Ligin 23. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Bursaspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Üzülmez, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Adana Demirspor karşısında alınan 3 puanın kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Hafta sonu oynadıkları futbolun sevindirici olduğunu aktaran Üzülmez, "Belki de sezonun en önemli oyunlarından birini oynadık. Oyuncularımız istekli ve coşkulu bir mücadele ortaya koydu. Rakibimiz de iyi bir takımdı. Onlar da ofansif anlamda üretkendi. Ona rağmen rakibe 64 dakikalık sürede pozisyon vermeyerek, 3 puan aldık." ifadelerini kullandı.

Erzurumspor deplasmanında hem saha hem hava şartlarının zor olacağını vurgulayan Üzülmez, şunları kaydetti:

"Erzurum, saha avantajını en iyi şekilde kullanmak isteyecektir. Giden takımlar sıkıntı yaşıyor ama zaten oyuncularımıza bu olumsuz tabloyu yaşamamaları adına uyarılara başladık. Onlar da puan kaybetmeleriyle beraber bu maçta farklı motive olacaklardır. Oyuncularıma güveniyorum. Bu süre zarfında zaman zaman sıkıntılar yaşamamıza rağmen; hele ki Eskişehirspor mağlubiyetinin ardından ayağa kalkmak çok kolay değildi. Hem Osmanlıspor maçının ikinci yarısında hem bu maçın 90 dakikalık periyodunda doğru işler yaptıklarını düşünüyorum. İki maçta 6 puan aldık ama daha kat etmemiz gereken çok yol var. Daha fazla mücadele etmemiz, birbirimize sarılmamız lazım. Ligin son kulvarları zordur. Bu zorlukların üstesinden gelmek için de bu ana kadar gösterdiğimiz duruş ve karakterimizi bundan sonraki haftalarda da göstermemiz gerekiyor."

Üzülmez, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının bir kırılma maçı olmadığına dikkati çekerek, "Tabii ki kazanan takım için moral ve motivasyon üst seviyeye çıkacaktır ama 'bu maçı kazanan takım şampiyon oldu' gibi bir söylem içine girmek yanlıştır. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, iki iyi ve kaliteli oyunculara sahip takımın mücadelesi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Erzurum deplasmanında kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek Özer Hurmacı ve Abdullahi Shehu'nun eksikliğinde oyun kurgusunda değişiklik yapıp yapmayacağı sorusuna da Üzülmez şu yanıtı verdi:

"Cezalı arkadaşlarımızın yerine oynatacağımız başka arkadaşlar var. Bugün itibarıyla bu anlamda çalışmalara başladık. Nasıl bir 11 ile çıkarız, nasıl oyuncu tercihlerinde bulunabiliriz diye kafamızda maçı oynamamız gerekiyor. Oyun içinde bir mevkide sürprizler olabilir. Benim için görev alan oyuncu grubundan maksimum verim almak, en doğal hakkımız. Oyuncularımızın hepsi şampiyonluk potasına girdiğimiz son dönemeçte oynamak istiyor. Görev alacak arkadaşlarımız görevini en iyi şekilde yerine getirecektir."

"Haksız bir şekilde maç kazanmak istemiyoruz"

Saha dışında çok yanlış algıların olduğunu ifade eden Üzülmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ligde, hakemlere karşı 'özellikle lehimize karar versin' düşüncesinde olmadım. Hep adaletli olmaya çalıştım. Bursaspor'a, Adana Demirspor'a hatalar oluyor. Menemenspor deplasmanında penaltımız var ki hakem seminerlerinde gösterilmiş olmasına rağmen o penaltıyı kazanamadık. Bazı takımlar, kendilerine yapıldığı zaman algı operasyonuna giriliyor. Saha içerisinde kalınması taraftarıyım. Hak eden kazansın, şampiyon olsun. Süper Lig'de geçen sene Bursaspor, VAR'dan dolayı çok sıkıntılar yaşadı. Herkesin sağduyulu kalmasını isterim. Hakem belki Seleznov'un pozisyonunda sarı kart ile geçiştirmeyebilirdi. Bunu da açık açık söylüyorum. Ben bu konuda oyuncumu da uyardım. Hiçbir zaman Bursaspor ya da İbrahim Üzülmez olarak, haksız bir şekilde maç kazanmak istemiyoruz. Lehine olduğu zaman susup aleyhine olduğu zaman konuşmak doğru değil. Biz herkesten adaletli, vicdanlı kararlar vermesini istiyoruz."

Zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını ancak oyuncularının takımı en iyi yere getirmek için en iyi şekilde mücadele verdiğini anlatan Üzülmez, "Oyuncularıma inanıyorum, güveniyorum. Karakterli bir oyuncu grubuna sahibim. Onlar da iyi bir şekilde hazırlanarak, Bursaspor'u sahada en iyi şekilde temsil etmeye ve en iyi sonuçları almaya çalışacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA