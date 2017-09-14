Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen: "Devamlılığı Sağlamak İçin Daha Çok Çalışmalıyız"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen: "Devamlılığı sağlamak için daha çok çalışmalıyız"



Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, takımın son durumu hakkında temkinli konuşarak, "Devamlılığı sağlamak adına çok daha fazla çalışmamız gerekiyor" dedi.



Le Guen, sakatlığı bulunan Batalla'nın durumunun ise belirsiz olduğunu söyledi.



Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına devam ederken teknik direktör Paul Le Guen sabah antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Teleset Mobilya Akhisarspor maçında elde edilen galibiyetin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Fransız çalıştırıcı, "Şimdi yeni bir adım var önümüzde, o da devamlılığı sağlamak olacak. Evimizde oynadığımız maçlarda rahat olmak istiyoruz, bu sonuçların devamını içerideki maçlarda getirmeliyiz. Dışarıda alacağımız sonuçları da fırsata çevirmek istiyoruz" diye konuştu.



ZAMAN İSTEDİ



İleriye yönelik temkinli konuşan tecrübeli teknik adam, zamana ihtiyacı olduklarına işaret etti. Malatyaspor maçının zor geçeceğini söyleyen Le Guen, "Malatyaspor'un oyuncularını ben de iyi tanıyorum, çünkü Khalid Bautaip ve Issiar Dia daha önce Fransa'da oynadılar. Dikkatli olmamız gerekiyor, mütevazı bir şekilde hazırlanmalıyız ki şansımız olsun. Geçen sezon çok zordu bu kulüp için, biz de onun üzerine yeni birşeyler kurmaya çalışıyoruz, bunun zaman alacağını hesaba katmamız gerekiyor" diye konuştu.



TAKIMIN POTANSİYELİ VAR



Takımın ortaya koyduğu futbolun beklentilerini tamamen karşılamadığını belirten Fransız teknik adam, "Hala geliştirmemiz gereken konular var, devamlılığı sağlamak adına hala çok fazla çalışmamız gerekiyor. Akhisarspor maçını ele aldığımızda 7 yeni oyuncunun sahada olduğunu görebiliriz, dolayısıyla takım içerisinde bir bütünlük sağlamak adına çok çalışmamız gerekiyor. Bu zor iş belki, ancak bunun içerisinde güzellikler de var, takımın potansiyele sahip olduğunu görmek ve o potansiyele ulaşmasını sağlamak benim için çok zevkli" ifadelerini kullandı.



BATALLA BELİRSİZ



Kasığında ağrılar bulunan ve sabah saatlerinde takımdan ayrı çalışan Pablo Martin Batalla'ya ilişkin de son bilgileri veren deneyimli çalıştırıcı,"Bugün ya da yarın karar vereceğiz onunla alakalı, henüz vaktimiz var, bu sabah ne durumda olduğunu denemek açısından antrenmanda olacak. Onun nasıl hissettiği, bizim kararımız için çok etkili olacak. Ona göre bir karar vereceğiz" dedi.



KADRODAKİ OYUNCU FAZLALIĞINDAN YAKINDI



Yaptıkları transferlerden duyduğu memnuniyeti Bursaspor Başkanı Ali Ay ile konuştuğunda dile getirdiğini söyleyen Paul Le Guen, "Yeni oyuncularımızın çoğu ilk 11'de sahaya çıkıyor. Transfer politikamızı belirlerken hedefim buydu, direkt katkı sağlayacak, ilk 11'de oynayacak oyuncuları istiyordum. Takımdan gönderilecek oyuncular konusunda daha iyi hamleler yapabilirdik, şu an kadromuzda 30 kişiden fazla oyuncu var. Bunun belli sebepleri var, çok fazla kontratlı oyuncularımız var. Buna rağmen kadromuzu tazelemek istedim. Tek isteğim kadronun daha aza indirilmesi olabilirdi, ancak oyuncuların kontratlarına saygım var" diyerek sözlerini tamamladı.



BURSASPOR'DA BATALLA ANTRENMANA ÇIKMADI



Bursaspor'un bu sabah yaptığı antrenmana kasığında ağrılar olan takım kaptanı Pablo Martin Batalla katılmadı.



Yeşil beyazlı takım, bu hafta deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı için bu sabah bir antrenman yaptı. Özlüce Tesisleri'nde yapılan antrenmanda yeşil beyazlı oyuncuları sıcak hava yüzüden zorlandoıdı. İdman öncesinde futbolcularıyla toplantı yapan Bursaspor teknik direktörü Paul Le Guen, futbolcularından kendilerini tamamen Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesine odaklamasını istedi. Fransız çalıştırıcı ayrıca oyuncularına istekli görüntülerinden ötürü mutlu olduğunu da aktardı.



GÜÇ TOPLADILAR



Koşu ve top sürme çalışması ile başlayan antrenman, güce ve dayanıklılığa dayalı kondisyon çalışması ile devam etti. Oyuncuların hız ve çabukluk çalışmasında fiziksel sınırlarını zorladıklardı göze çarptı. Yeşil beyazlı ekip daha sonra taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.



BATALLA VE STANCU YOKTU



Salı günü kasıklarındaki ağrılar nedeniyle antrenmana katılmayan Pablo Martin Batalla, bugün yapılan idmanda da yer almadı. Takımın tecrübeli isimlerinden Bogdan Stancu da, gribal enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle antrenmana çıkmadı. Sakatlığı devam eden Sercan Yıldırım ise takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.