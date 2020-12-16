Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "Birbirinize sarılın ve sahip çıkın"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi deplasmanda 5-4 mağlüp eden Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er, karşılaşma sonrası soyunma odasında futbolcularına duygulu bir konuşma yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi deplasmanda 5-4 mağlüp eden Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er, karşılaşma sonrası soyunma odasında futbolcularına duygulu bir konuşma yaptı.

Transfer yasağı sebebiyle sezona genç ağırlıklı bir kadro ile başlamak zorunda kalan TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, inanılmazı başarıyor. Yeşil beyazlı takım ligde son olarak zirve adayı Samsunspor'u 3-0 mağlup ederken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Süper Lig ekibi Göztepe'yi 5-4 yenmeyi başardı. İzmir'deki karşılaşma sonrası soyunma odasında futbolcularına bir konuşma yapan Teknik Direktör Mustafa Er, duygulu anlar yaşadı. Genç çalıştırıcı, futbolcularına şunları söyledi:

"Birbirinize sarılın ve birbirinize sahip çıkın. Şu anda bundan sonraki süreçte en büyük silahımız bir birliktelik olacak, bu arkadaşlık olacak, bu sahiplenme olacak. Mükemmel bir galibiyet. Önce yüreğinize, sonra ayaklarınıza sağlık. Böyle devam edeceğiz."

Bursasporlu futbolcular ise Mustafa Er'e yaptıkları tezahüratla karşılık verdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı