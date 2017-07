Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen Transferde Beşiktaş ve Fenerle Yarışamayız -1

Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen Transferde Beşiktaş ve Fenerle yarışamayız



BURSASPOR'UN Fransız Teknik Direktörü Paul le Guen, yeşil beyazlılarda bir haftayı geride bırakırken, çalışmalarla ilgili Özlüce Tesisleri'nde bir değerlendirme toplantısı yaparak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Le Guen gazetecilerin yıldız oyuncu transferiyle ilgili bir soruya, Bizim bütçemiz belli. Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi büyük bütçeli kulüplerle yarış içerisine giremeyiz dedi.



Bursa'da ilk kez basın toplantısı düzenleyen ünlü Fransız Paul Le Guen, Basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Toplantıya sizin sorularınızla başlayabilirim dedi.



Sezon başı çalışmalarının sorulması üzerine, Le Guen, İyi gittiğini söyleyebilirim. Gönül tam kadro bir arada olmak isterdik. Bütün takımlar bizimle aynı durumda. Uluslararası maçlar nedeniyle tatillere geç gidiyorlar. Buna rağmen elimizdeki oyuncularla iyi çalıştık. Çoğu gün çift çalışma yapıyoruz. Bunlarda 2 saat sürüyor. Oyuncularımızın da bundan zevk aldığın görüyorum. İsteklerimize cevap veriyorlar buda bizi mutlu ediyor dedi.



EN FAZLA 27 KİŞİ OLMALI



Kadronun azaltılmasıyla ilgili soruya ise Fransız Hoca, Kadro netleşmeye başladı. Bir haftadır gözlemliyorum. Bu da düşüncelerim oluşturuyor. 16 Temmuz'da kampa gidiyoruz. Önümde biraz daha süre seçmek için. 26-27 oyuncu ile kampa gitmek istiyorum. Böyle olursa faydalanırız. Seçmek te senim işimin bir parçası. Önümde birkaç gün süre var. Acele etmek istemiyorum. Doğru karar vermek istiyorum. Takıma katılacaklarla kafamdaki sorular net yekle ulaşacağım. 3-4 gün daha gözlemlemeye devam edeceğimdiyerek soruları şöyle cevapladı



TRANSFER GİZLİ OLMALI



Ben transfer operasyonunun gizli tutulması ve yürütülmesini düşünüyorum. Bu konuda çok konuşmak istemiyorum. Şunu kabul ederim. Geçen sezonki maçları izledim gözlemledim takım çok kırılgandı. Savunma hattına yapılacak 3-4 takviye ile çözüleceğini düşünmüştüm. takımın tazelenmesi gerektiğini düşündüm. Bu yolda ilerliyoruz.



BÜTÇEMİZ SINIRLI



Diğer rakiplerin yaptıkları transferleri takip ediyoruz. Bunu yaparken bir bütçemiz olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. Ben takımın başarısından sorumluyum. Sınırlı bütçe ile çalıştığımızın bilinmesini istiyorum. Uluslarası oyuncular alan Beşiktaş, Fenerbahçe gibi yarışabilmemiz mümkün değil. Güçlü takımla rekabete girmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Gerçekçi bir transfer politikası yürütmek istiyorum.



DENİZ YILMAZ' DA TRAVMA DERİN



Öncelik savunma diye söyledim. Kasetleri izlerken forvette Deniz Yılmaz diye oyuncu vardı. İyiydi. Katkı alacağımı düşünüyordum. Buraya gelince durumu öğrendim. Şunun da farkındayım. Travmalar oyuncu ve kulüpte var ve her şeyi unutmak zor. Yazık durum. İsraf durumu var. İyi bir oyuncu. Hayat böyle bazen böyle şeyleri değiştirip bazen değiştiremiyorsunuz. Travmalar derindi, değişeceğini düşünmüyorum.



GENÇLERDİ SEVİYORUM



Ekong transferdekilerden bir tanesi henüz bitmedi. Çünkü imzalar atılmadı. Şu kadar bilgi verebilirim. Nijerya Federasyonu ile görüştüm. Sadece Ekong üzerine değildi. Başka oyuncular vardı. Gençlerin hep negatif yönüne odaklanıyorsunuz. Ben kaliteli yönlerine bakıyorum. Belli kalite seviyesindeler. Bursaspor'un felsefesi tecrübelileri kadroya katmak. Akademiden gelenlerle harman yapabilmek önemli. Diğer ülkelerde çalıştırdığım takımlarda bir kaç genci takıma kazandırdım. 3-5 genç potansiyelli arkadaşı kadroya katmak, tecrübelilerle iyi bir harman yaratmak istiyorum.



BATALLA HENÜZ BAŞLAMADI



Oyun sisteminde Batalla'nın rolü ne yönündeki bir soruya ise Le Guen,Batalla kulüp için dev oyuncu. Büyük katkı vermiş. Ama henüz sezona başlamadı. Sezona başlasın. Bakalım Her şey nasıl gidecek. Ligler başlamadan bir basın toplantısı daha yapacağım. Söz veriyorum bu soruya ancak o zaman cevap vereceğim diye yanıtladı.



DOĞRU VE KATKI VERECEK OLANLAR ALINMALI



Transferde geç kalınıp kalınmadığı şeklindeki bir soruya ise QPaul Le Guen, Açıkçası transferi konuşmayı çok sevmiyorum. Kulüp olarak her gün çalışıyoruz mesafe alıyoruz. İnsanlar tutkulu transfer görmek istiyor. Ben hata yapmak istemiyorum. İnsanlar bekliyor diye oyuncu alınmasına karşıyım. Barış ve Titi'yi açıkladık. Çok yakın zamanda resmiyet kazanacak. Başkaları da gelecek. Bu süreç adım adım gidilmeli. İdeal olan bu. Kulübün tam takım olarak çalışmasıdır. 30 yıldır futbolun içindeyim bir kez bile yaşanmadı. Mutlaka birileri gidip birileri gelir. Tabiki transfre yapacağız. Göndermeden alırsak kadro 35 kişi olur. Bu da sağlıklı olmaz. Fayda alacak ortam yaratmak için sayı azaltılmalı. Yer açmadan oyuncu alınmasına karşıyım diye cevapladı.



Son olarak dengeli bir takım yaratmak istediğinin altını çizen Paul Le Guen, Ben birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu dengeli bir takım yaratmaya çalışacağım. Oyuncularımızda tecrübe güç ve zihinsel olarak iyi olmalarını bekleyeceğiz. Bir transfere gerçekleştirirken katkı gelecek oyuncuların gelmesini düşünüyorum. Gelen mutlaka katkı verip ortaya bir şey koymalı. Kulüp olarak bu yönde ilerliyoruz diyerek konuşymasını bitirdi.