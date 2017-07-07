Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen Açıklaması

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, "Kırılgan yapımızı değiştirmek için savunmamızı güçlendirmek ve kadromuzu geçen seneye kıyasla tazelemek istiyoruz." dedi.



Le Guen, Özlüce Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sezon başı hazırlık çalışmalarının verimli geçtiğini söyledi. Henüz tam kadro çalışamadıklarını belirten Le Guen, buna rağmen eldeki oyuncularla iyi bir başlangıç yaptıklarını vurguladı.



Fransız teknik adam, çoğu zaman günde çift antrenman yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Oyuncularımızın yaptığımız antrenmanlardan zevk aldığını gözlemliyoruz. Onlar, görmek istediğimiz şeylere sahada cevap veriyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Oyuncuları bir haftadır gözlemliyorum. Onlarla ilgili düşüncelerim oluşmaya başladı. Düşüncelerimi netleştirmem gerekecek ama 16 Temmuz'da yurt dışı kampına gideceğiz. Dolayısıyla oyuncuları seçmek için önümde biraz daha süre var. Maksimum 26-27 oyuncuyla bu kampa katılmak istiyorum. Oyuncuları doğru seçip, doğru karar vermek istiyorum."



Savunma hattına 3-4 takviye



Transfer konusuna da değinen Le Guen, şu ifadeleri kullandı:



"Bursaspor'un geçen sezon yaptığı maçları izledim. Benim gözlemlediğim takım çok kırılgandı. Özellikle savunma hattına yapılacak 3-4 takviye ile bu işin çözülebileceğini, takımın tazelenmesi gerektiğini düşünmüştüm. Bu yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim. Kırılgan yapımızı değiştirmek için savunmamızı güçlendirmek ve kadromuzu geçen seneye kıyasla tazelemek istiyoruz."



Teknik direktör Le Guen, Belçika'nın Gent takımında forma giyen Nijeryalı stoper William Troost-Ekong transferinde henüz imzaların atılmadığını sözlerine ekledi.